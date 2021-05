DIAPORAMA - Eurovision 2021 : qui sont les premiers pays qualifiés ?

publié le 19/05/2021 à 11:33

L'Eurovision 2021 démarre sa compétition. Après sa cérémonie d'ouverture le 16 mai dernier, le concours a diffusé sa première demi-finale dans la soirée du 18 mai. 10 pays sont qualifiés. Le reste des candidats sera évalué le 20 mai.

Depuis 2004, les pays qu'on appelle "les Big Five" sont qualifiés d'office, à savoir l'Italie, les Pays-Bas (qui diffuse et reçoit la compétition), la France, le Royaume-Uni et l'Espace. Les autres pays doivent passer par l'une des deux demi-finales pour se qualifier pour l'une des 20 places restantes.

Lors de cette première demi-finale, 16 pays étaient représentés et seuls 10 ont obtenu le fameux pass vers la suite du concours. Ainsi la Lituanie avec The Roop, la Russie avec Manizha, Chypre avec Elena Tsagrinou et l'Ukraine avec Go_A sont qualifiés. Il en est de même pour la Norvège (TIX), Israël (Eden Alene), l'Azerbaïdjan (Samira Efendi), Malte (Destiny) la Suède (Tusse) et la Belgique (Hooverphonic).



3 pays faisaient déjà partie des finalistes votants : l'Italie avec Måneskin, l'Allemagne avec Jendrik Sigwart et les Pays-Bas avec Jeangu Macrooy.

> Eurovision Song Contest 2021 - First Semi-Final - Live Stream

Rendez-vous le 20 mai pour la deuxième demi-finale

C'est toujours à Rotterdam que se déroulera la suite du concours avec la deuxième demi-finale ce jeudi 20 mai. La France avec Barbara Pravi, le Royaume-Uni avec James Newman et l'Espagne avec Blas Cantó font déjà partie des finalistes votants. Les 17 autres pays en compétition sont Saint-Martin (Senhit feat. Flo Rida), l'Estonie (Uku Suviste), la République Tchèque (Benny Cristo), la Grèce (Stefania), l'Autriche (Vincent Bueno) et la Pologne (Rafał Brzozowski).

La Moldavie (Natalia Gordienko), l'Islande (Daði Freyr og Gagnamagnið), la Serbie (Hurricane), la Géorgie (Tornike Kipiani) et l'Albanie (Anxhela Peristeri) complètent cette liste. Enfin le Portugal (The Black Mamba), la Bulgarie (Victoria Georgieva), la Finlande (Blind Channel), la Lettonie (Samanta Tīna), la Suisse (Gjon's Tears) et le Danemark (Fyr & Flamme) seront représentés.

> OFFICIAL RECAP: All 39 songs of the Eurovision Song Contest 2021