publié le 20/05/2021

Vous n'avez pas de souvenir de l'édition 2020 de l'Eurovision. C'est bien normal. L'an dernier, le Concours européen de la chanson a été annulé pour la première fois depuis sa création en 1956. Il y avait bien des candidats et des chansons. Tom Leeb, notre représentant avait tout donné depuis le premier étage de la Tour Eiffel... Mais il ne s'agissait pas de la vraie compétition. Tout juste un lot de consolation.

Si la pandémie n'est pas terminée, l'Europe renoue malgré tout avec cette tradition musicale et cathodique. De quoi redonner un peu de couleurs et de joie à un continent encore meurtri par la pandémie. Le concours se tiendra à Rotterdam aux Pays-Bas, ville qui aurait dû accueillir l'Eurovision 2020. C'est la cinquième fois que le pays accueille le concours, après les éditions 1958, 1970, 1976 et 1980.

Barbara Pravi représentera la France

Elle est l'une des grandes favorites des fans. Toujours dans le top 3 chez les bookmakers, Barbara Pravi interprétera la chanson Voilà lors de la finale. Impossible de ne pas penser à Edith Piaf ou Barbara lorsqu'elle se présente sur scène. Des références aux icônes de la chanson française traditionnelle qui pourrait bien faire mouche à l'international. Cette jeune femme de 27 ans livre dans ce titre un auto-portrait émouvant qu'elle interprète avec ferveur.

> Voilà

Plusieurs jours de compétition

Si les spectateurs retiennent en général la grande finale, il ne faut pas oublier que tous les pays n'ont pas, comme la France, leur siège réservé. Tous les ans, des dizaines de pays ne peuvent pas envoyer de représentants à cause des terribles demi-finales auxquels échappent les pays fondateurs du concours.

Si vous êtes un vrai fan dévoué de l'Eurovision vous pourrez suivre ces demi-finales le mardi 18 mai 2021 à 21 heures, puis le jeudi 20 mai 2021, toujours à 21 heures. La grande finale, elle, aura lieu le samedi 22 mai, toujours à l'heure du prime time pour le continent européen.

Si la grande finale sera diffusée sur France 2, c'est la chaîne éphémère et culturelle de France Télévisions Culturebox qui aura le privilège de diffuser les demi-finales. Laurence Boccolini sera aux manettes.

Un événement qui aura lieu à Rotterdam

En 2020, l'événement aurait dû se tenir aux Pays-Bas. Le pays avait remporté l'édition 2019 grâce à Duncan Laurence et sa chanson Arcade. Le lieu reste inchangé puisqu'il n'y a pas eu de gagnant l'an dernier. La scène à Ahoy sera la même que celle qui était prévue pour l'an passé et celle qui a servi pour l'Eurovision Junior en 2007.

Le thème de cette 65e édition demeurera inchangée et collera bien à l'époque qui, avec la vaccination, tend vers la réouverture : "Open Up". Cette expression anglaise a, bien entendu, plusieurs sens : faire une confidence, s'ouvrir aux autres... De bons sentiments très "Eurovision".

À la présentation, on trouvera Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley et Nikkie de Jager (plus connue sous le pseudo de NikkieTutorials sur les réseaux sociaux). Ce sont Stéphane Bern et Laurence Boccolini qui seront chargés des commentaires pour la télévision française.

Du public ?

C'était LA grande incertitude de l'année. Plusieurs scénarios ont été préparés pour s'adapter à la crise sanitaire. Le 1er avril, les organisateurs ont révélé qu'un public de 3.500 personnes sera autorisé aux neuf spectacles (les trois directs et les six répétitions générales). Le gouvernement néerlandais a donné son approbation le 29 avril. Chaque membre du public devra avoir un test négatif au Covid-19 pour se présenter.