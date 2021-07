Découvrez "The House That Jack Built" par Aretha Franklin

Un pur plaisir. On va écouter une des plus grandes artistes américaines de tous les temps : Aretha Franklin. Le 30 juillet prochain, sortira un formidable coffret 4 CD, une anthologie de la reine de la soul. 81 titres, des versions alternatives, des maquettes inédites, des duos, une de ses dernières grandes performances live. Ce sera l’occasion de redécouvrir des merveilles, comme ce titre un peu moins connu chez nous, paru sur un 45 Tours en 1968 : The House That Jack Built.



"Rien ne me met dans le même état que la voix d’Aretha", ce sont les mots de Jean-Jacques Goldman dans une de ses chansons… On retrouvera cette pépite d’Aretha Franklin et tant d’autres dans l’anthologie qui sortira à la fin du mois et qui retracera toute sa carrière, plus de 40 ans de musique… Le coffret sera disponible en CD, en version digitale et en double vinyle.

Lire la suite