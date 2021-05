Le concert-test à Barcelone du groupe Love of Lesbian, le 27 mars 2021 (illustration).

publié le 18/05/2021 à 20:41

Si seulement 5.000 chanceux pourront assister au concert-test d'Indochine, prévu le 29 mai à Bercy, l'expérimentation nécessite en réalité un bien plus grand nombre de participants. Ainsi, ce sont encore 5.000 volontaires qui manquent à l'appel, pour mener à bien ce test décisif.

En effet, le concert se déroulera de la façon suivante : 7.500 personnes seront réparties en deux groupes par tirage au sort, 5.000 d'entre eux assisteront au concert et 2.500 continueront à vivre normalement. Toutefois, "il faut que nous soyons au-delà du nombre car ensuite il y a tout le processus de rentrer dans le protocole scientifique avec des critères d'inclusion précis définis par l'AP-HP et ensuite, un système de tirage au sort", a expliqué à France Info Malika Séguineau, la directrice générale du Prodiss qui coorganise l'évènement avec l'AP-HP.

Ainsi, pour être certain d'avoir 7.500 personnes qui correspondent aux critères le jour J, les organisateurs souhaitent réunir pas moins de 20.000 candidats. Ce premier concert-test français a pour but de comparer le risque de contamination entre le groupe de 5.000 personnes qui assistera au concert et celui de 2.500 personnes qui n'y assistera pas. Les résultats de ce test sont attendus pour la fin du mois de juin.

Les volontaires qui souhaitent participer à cette expérimentation peuvent s'inscrire sur le site Ambitionliveagain jusqu'au 23 mai prochain.