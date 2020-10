publié le 16/10/2020 à 10:45

Dans son tout nouvel album, A l'aube revenant, Francis Cabrel a repris Sweet Baby James de James Taylor. Il avait rencontré ce chanteur qu'il estime profondément en 2009 par l'intermédiaire de RTL. "J'avais déjà adapté une de ses chansons, raconte Francis Cabrel à notre micro, mais il m'a dit : celle que tu dois adapter c'est Sweet Baby James. Voilà, ça aura mis 11 ans". Sweet Baby James devient J'écoutais Sweet Baby James dans ce 14e album.

"[James Taylor] c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Ses mélodies d'abord qui sont fabuleuses. Son jeu de guitare qui est complètement exceptionnel, très délicat, très inventif...", commence Francis Cabrel. Un concert de louanges qui trouve un écho quelques instants plus tard quand James Taylor explique - en français - à Francis Cabrel, tout le bien qu'il pense de lui et de son interprétation de Sweet Baby James.

"Je suis très honoré et étonné par cette chanson de Francis ça me touche beaucoup. Je suis un francophile et bien sûr je connait ses chansons, raconte l'Américain joint par RTL pour l'occasion. J'écoute ce Sweet Baby James et c'est formidable et c'est un grand évènement pour moi. C'est fort, c'est simple, c'est juste. C'est très différent de moi. J'espère que tout va bien pour toi Francis, tu me manques et j'espère te voir bientôt. Merci d'avoir honoré ma chanson. Je suis très heureux et très fier".

L'album "American Standard" de James Taylor Crédit : Fantasy Records

"J'en suis bouche bée, je sais pas quoi dire, je suis super ému. Je suis tourmenté, je ne sais même pas ce que je suis en train de vous répondre (...) Je suis vraiment content que ça lui plaise", a répondu avec un émotion Francis Cabrel.

James Taylor a fait son retour en février avec un album de reprises baptisé American Standard. Le chanteur de folk américain y revisite quatorze morceaux qui ont bercé son enfance. Des chansons pas nécessairement connues de ce côté de l'Atlantique mais qui ont un certain charme suranné. L'occasion surtout d'entendre à nouveau la voix de ce grand de la chanson américaine.