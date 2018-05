publié le 18/05/2018 à 16:47

C'est l'histoire d'une rencontre entre deux grandes stars internationales. D'un côté : l'anglais Sting, ex-leader du groupe The Police, auteur-compositeur-interprète, musicien et plus de 100 millions d'albums vendus à son actif. De l'autre : le jamaïcain Shaggy, chanteur, musicien et DJ, rendu célèbre pour ses tubes Boombastic, It Wasn't Me et Angel.



Quand le Royaume-Uni et la Jamaïque se rencontrent, cela donne un projet musical intitulé 44/876, sorti le 20 avril dernier. Cet album fait référence aux indicatifs téléphoniques de leur pays d'origine. Pensé sur l'île caribéenne avant d'être enregistré à New York, cet opus mélange des sonorités rock et riffs chaloupés du reggae. Un résultat plutôt efficace, comme à l'image de leur single Don’t Make Me Wait.

Et pour célébrer cet amour pour leurs pays respectifs, Sting et Shaggy présentent plusieurs titres dans le nouveau "Grand Studio RTL", avant de faire une tournée des festivals au mois de juillet. Les deux artistes se produiront notamment au Retro C trop Festival à Tilloloy, au Fnac Live Paris, ou encore aux Arènes de Nîmes.

Sting & Shaggy

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Calogero est aussi de la fête pour cette inauguration. L'artiste français revient chanter ses plus grands tubes et son dernier album Liberté Chérie. Un disque constitué de textes évoquant la guerre, la paix et le monde d'aujourd'hui.



Un septième opus couronné de succès (double disque de platine), porté par les tubes Je joue de la musique, Fondamental et Voler de nuit. Le chanteur poursuit sa tournée sur les routes de France avec un détour par la Suisse, la Belgique, et le Luxembourg, jusqu'en février 2019.

Liberté chérie

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.