publié le 17/05/2018

Elton John sera de la fête, et en musique. Invité au mariage du prince Harry et Meghan Markle, qui se tient le samedi 19 mai à Windsor, le chanteur britannique aura le privilège d'assurer l'animation musicale lors de l'événement.



D'après le site américain TMZ, la star internationale de 71 ans assurera une prestation musicale lors du mariage princier. Un choix très symbolique puisque la famille royale et l'artiste ont de très bons rapports. Présent lors de nombreuses célébrations, ce grand ami de la princesse Diana a interprété Candle In The Wind lors de ses funérailles en 1997, avant d'être anobli par la reine d'Angleterre l'année suivante. Puis en 2011, Sir Elton John a également eu l'honneur de chanter pour le mariage de William et Kate à l'abbaye de Westminster.

Pour le moment, on ignore si Elton John chantera pendant la cérémonie religieuse à la Chapelle Saint-Georges ou lors de la réception privée au château. Mais la programmation musicale prévoit entre autres les performances d'une chorale gospel, un jeune violoncelliste et plusieurs orchestres.