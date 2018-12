Laura Smet a épousé en toute discrétion Raphaël Lancrey-Javal

publié le 03/12/2018 à 18:02

C'est une union qui a failli passer inaperçue puisqu'elle se déroulait à Paris ce 1er décembre 2018, journée de mobilisation des gilets jaunes. Ce samedi, Laura Smet et son compagnon, Raphaël Lancrey-Javal, se sont mariés à la mairie du VIIème arrondissement. Les deux amoureux se sont rencontrés en 2013 et ils ont décidé de se dire "oui" en toute discrétion.



Il fallait scruter les réseaux sociaux pour détecter quelques félicitations. Le présentateur de télévision Bernard Montiel a par exemple posté sur son compte Instagram un portrait de lui avec la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday avec un simple texte : "Juste de tendres baisers à la jeune mariée Laura Smet et Raphaël ! Be happy !". La nièce de la mariée et fille de David Hallyday, Emma Smet, a aussi partagé en Story Instagram ce qui ressemble à une part de pièce montée. Les messages ne laissent guère le doute : "Wedding Vibes" (ambiance de mariage), "Congratulations" (félicitations) et l'image d'une alliance.

La mariée était habillée d'un tailleur pantalon blanc. Nathalie Baye, David Hallyday, Dominique Besnehard, Dani... étaient parmi les invités rapporte LCI citant un témoin. La maire du VIIème arrondissement, Rachida Dati, était présente même si la cérémonie a été confiée à Anne Hidalgo.

Raphaël Lancrey et Laura Smet à Roland Garros en 2016 Crédit : MARTIN BUREAU/AFP

Pour la suite, Laura Smet rêve de fonder une famille. "J’ai trouvé l’apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j’ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu’un de serein", avait-elle confié à Paris Match quelques mois avant la cérémonie. Je me respecte beaucoup plus. Je fais attention à ma santé, à mon alimentation, je fais du sport trois fois par semaine… Je me veux du bien. (...) Je rêve d’avoir des enfants, et j’en aurai. J’ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce que l’on m’a offert".