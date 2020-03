Lionel Richie voudrait ressortir "We are the world" pour lever des fonds contre le coronavirus.

publié le 24/03/2020 à 16:38

L'artiste Lionel Richie songe à sortir une nouvelle version de We are the world pour lever des fonds contre le coronavirus.

La première version de la chanson date de 1995. Il s’agissait d’un tube caritatif pour lutter contre la famine en Afrique et qui réunissait de nombreuses stars américaines autour de Lionel Richie. Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen ou encore Tina Turner avaient notamment participé au projet.

La chanson fête ses 35 ans ce mois-ci, comme le rapporte Lionel Richie dans une interview pour People : "Il y a deux semaines, nous disions que nous n'avions pas envie de faire grand chose (au sujet de la chanson) parce que ce n'est pas le moment de vendre un anniversaire. Mais le message est si clair."

Il ajoute : "Ce qui est arrivé en Chine, en Europe, c'est arrivé (aux États-Unis). Alors si on ne sauve pas nos frères là-bas, ça arrivera ici. Cela nous concerne tous. Nous sommes tous ensemble."