Coronavirus : le rappeur Britannique Ty est décédé à 47 ans

C'est un grand nom du Hip-hop qui est décédé des causes du coronavirus. Le rappeur Ty, de son vrai nom Ben Chijioke, est décédé le 7 mai 2020 à 47 ans du Covid-19, explique Diane Laidlaw sur la campagne de dons consacrée à l'artiste.

Ty avait été admis à l'hôpital début avril 2020 avec des "complications médicales liées au Covid-19. Peu après son arrivée, il a été placé en coma artificiel" afin d'aider son corps à recevoir le traitement nécessaire, peut-on lire sur le site de GoFundMe.

À la mi-avril, son état s'est amélioré, mais comme l'explique Diane Laidlaw : "L'état de Ty s'est amélioré, mais la semaine dernière, alors qu'il se trouvait dans une salle, il a contracté une pneumonie, ce qui a aggravé son rétablissement et, finalement, le corps de Ty ne pouvait plus riposter… Ses amis proches , sa famille et ses fans sont dévastés par sa mort." Elle poursuit : "La famille voudrait dire un grand merci à tous ceux qui leur sont venus en aide et ont exprimé leur inquiétude depuis son admission à l'hôpital, mais maintenant ils apprécieraient que leur vie privée soit respectée, afin qu'ils puissent faire leur deuil dans l'intimité."

Né à Londres en 1972, Ty a démarré sa carrière avec son premier album Awkward. En 2004, il est nommé pour le prestigieux Prix Mercury, qui sera remporté par Franz Ferdinand.

Son dernier album, A Work of Heart, remonte à 2018. Il était aussi membre de The Hip-Hop Shakespeare Company, qui crée des passerelles culturelles entre la musique, la peinture, entre autres, et l'univers de Shakespeare.