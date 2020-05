"From Paris with love" : "C'est très très ambitieux", confie Melody Gardot sur RTL

publié le 08/05/2020 à 10:38

La chanteuse Melody Gardot lance un grand casting pour From Paris With Love, où elle invite des musiciens professionnels et amateurs, "confinés et sans travail" à la rejoindre dans un orchestre mondial numérique.

"On a créé une partition avec Vince Mendoza notre arrangeur et chef d'orchestre pour nous aider et tester l'idée si la musique est vraiment universelle", explique Melody Gardot sur RTL. Chacun des musiciens enregistrera dans son coin, sans chef d'orchestre. "C'est très très ambitieux, mais avec Vince, on a le sentiment que ça va marcher. Il a créé spécialement cette partition pour ce projet (...) Comme moi, il a aussi dans l'esprit qu'il faut utiliser les technologies qu'on a pour rassembler les artistes et les soutenir", poursuit-elle.



Cette chanson sera donc composée avec tous les artistes professionnels et amateurs sollicités, pour aider les musiciens confinés qui ne peuvent plus se produire et les soignants, puisque Melody Gardot versera les bénéfices à Protège ton soignant. Toutes les instructions pour participer à cet orchestre numérique sont disponibles sur le site de Melody Gardot. Elle espère ainsi "casser les codes" des formations classiques des orchestres, "pour réunir le double de personnes" sur cette musique inédite.



Melody Gardot lance le casting pour "From Paris With Love" Crédit : Stéphanie Boutonnat