Coronavirus : "Il y a un petit vent d'optimisme", ressent Martin Solveig

publié le 05/03/2021 à 19:48

C'est l'un des rois de la nuit, Martin Solveig, devenu un homme avec une vie comme celle des autres depuis un an. "Mon corps me dit merci", confie-t-il à RTL, alors que son rythme habituel est marqué par les décalages horaires et le travail nocturne. Il pointe ainsi "la soudaineté de passer d'une vie avec peut-être trop de choses, à rien". "C'est un énorme choc, j'ai beaucoup appris", concède l'un des DJ's les plus courus de la planète.

Malgré tout, l'exercice de son métier lui manque. "Ce qui me manque le plus c'est de partager des choses avec beaucoup de gens", explique Martin Solveig, qui commence à envisager un retour du public. "Il y a un petit vent d'optimisme", observe-t-il. "Les informations concernant la protection du vaccin sont bonnes", ajoute le compositeur.

Néanmoins, il convient que son activité mettra du temps à reprendre à plein régime. "On a été les premiers à s'arrêter, on sera les derniers à reprendre", estime Martin Solveig. Ce dernier convient que la reprise des activités culturelles comme les musées est prioritaire. "C'est légitime", appuie-t-il.

En attendant, Martin Solveig n'a pas chômé en lançant Alma studio, "une application d'histoires audio pour les enfants à partir de 3 ans". Une appli "sans écran, quand on lance l'histoire, l'écran s'éteint". Les histoires, qui sont des créations originales, sont jouées par des comédiens comme Virginie Efira, Gad Elmaleh ou encore Éric Judor. "Je m'éclate comme un fou avec ce projet. C'est la rencontre avec plein d'auteurs (...) Une vraie petite famille se forme autour de cette application", confie Martin Solveig.