publié le 06/10/2020 à 19:49

Le Crazy Horse, célèbre cabaret des Champs-Élysées, a rouvert ses portes au public jeudi 1er octobre. Il fête son retour sur scène avec un spectacle rebaptisé pour l'occasion "We are back !".

Après environ six mois de fermeture forcée, "on se devait de rouvrir" affirme la directrice générale de l'établissement, Andrée Deissenberg. "On le devait pour les danseuses, pour le public, on se devait de remettre de l'énergie qui est resté fermé si longtemps" poursuit-elle au micro de RTL Soir.

Les conditions de travail ont depuis changé pour les danseuses. "Avec les nouvelles restrictions, on a adapté le show pour que les règles soient respectées", explique Tina Tobago, infirmière et danseuse au Crazy Horse.

"Elles ne se partagent plus du tout les costumes, les perruques, les chaussures, qui sont nettoyés de façon beaucoup plus importante" souligne Andrée Deissenberg. Et, comme partout ailleurs, les règles s'appliquent également au public, qui doivent obligatoirement porter un masque et respecter la distanciation sociale pendant les représentations.