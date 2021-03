et Ryad Ouslimani

publié le 03/03/2021 à 19:30

Elle est une pianiste centenaire et rayonne de sa joie de vivre à 106 ans. Colette Maze est née le 16 juin 1914 et n'est pas près d'arrêter la pratique d'un art qu'elle aime et qu'elle pratique "depuis toute petite", confie-t-elle à RTL. Elle en joue encore "4 heures par jour". "Ma mère était très sévère, donc je ne recevais pas de tendresse de sa part", raconte-t-elle pour expliquer sa passion pour le piano.

"Comme j'étais douée, je reproduisais des musiques. Des garçons jouaient de la musique au-dessus, je retrouvais les airs", indique-t-elle. Le piano est devenu sa vie, et tant pis si elle ne s'est pas mariée ou n'a pas connu le grand amour. "Ça me comble. Il raconte des trucs, le piano. Tandis que les personnes ne sont pas très drôles", plaisante-t-elle sur RTL. Mais cela ne l'empêchait pas de rêver à l'homme idéal. "Il fallait qu'il soit un petit peu grand, blond avec des yeux bleus", confesse Colette Maze.

Mais faute de prince charmant, il y a eu l'instrument de sa vie. "Il valait mieux un piano qu'un mec quand même", assure la musicienne. Elle a néanmoins eu un fils, fruit d'une relation avec un homme marié. "J'ai eu le cadeau (son fils), mais il était marié et je n'ai pas pu l'épouser. Il était un peu coureur aussi", conte Colette Maze. Concernant sa vie, la pianiste est catégorique : "Je suis gâtée". Elle s'apprête dans quelques semaines à sortir un nouvel album de reprises au piano de Debussy.