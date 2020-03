"Animal Crossing" : le jeu bienveillant qui va vous faire adorer le confinement

publié le 26/03/2020 à 14:29

Animal Crossing est résolument le jeu le plus mignon et bienveillant de l’histoire des jeux vidéo. Il s'agit d'une série de jeux nés au début des années 2000. Le but est relativement simple puisqu’il n’y a... pas de but, et pour cause : Animal Crossing est une simulation de vie. Et la vie a toujours le sens que vous voulez bien lui donner !

Pour résumer, c'est un mélange entre les Sims et Pokémon. Vous contrôlez un habitant lambda qui vit dans une petite communauté. Vous l’habillez, vous le faites travailler, rencontrer d’autres habitants, construire une ville et, après quelques heures ou quelques jours, vous vous retrouverez à administrer toute une petite équipe de joyeux personnages qui ont tous des têtes d’animaux ultra mignons.

Ennuyeux ? Niais à souhait ? Ne vous laissez pas abuser par les apparences. Ce jeu au concept ultra simple est addictif au dernier degré. Dans cet épisode de RTL Pop Culture, je vais vous expliquer pourquoi la dernière édition qui vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch, Animal Crossing : New Horizons, va être votre partenaire idéal pour 2020, année maudite s'il en est.

