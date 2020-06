Coronavirus : Céline Dion reporte ses concerts en France au printemps 2021

publié le 10/06/2020 à 17:09

C'est une excellente nouvelle pour les fans français de Céline Dion qui devaient la voir en concert en juillet 2020. La chanteuse québecoise a annoncé les nouvelles dates de sa tournée Courage World Tour à Paris pour le mois de mars 2021.

Céline Dion a annoncé la bonne nouvelle dans un message posté sur ses réseaux sociaux, ce mercredi 10 juin. La star se produira à la Défense Arena à Paris pour six concerts les 19, 20, 23, 24, 27 et 27 mars 2021. Les anciens billets des concerts de juin et juillet 2020 sont valables pour les nouvelles dates. Ainsi, si vous aviez des billets pour le 26 juin 2020, ils sont bons pour le 19 mars 2021, ceux du 30 juin 2020 valent pour le 23 mars 2021. Pour ceux du 1er juillet 2020, ils sont bons pour le 24 mars 2021, ceux du 3 juillet 2020 valent pour le 26 mars 2021 et ceux du 4 juillet 2020 pour le 27 mars 2021.

L'interprète de J'irai où tu iras se produira aussi au festival des Vieilles Charrues le 15 juillet 2021, comme l'a annoncé le compte officiel du Festival.

ENFIN UNE BONNE NOUVELLE ! 🙌

CÉLINE DION CONFIRMÉE JEUDI 15 JUILLET 2021 💖



Infos billetterie et remboursement : https://t.co/zEBGMmyALR pic.twitter.com/cvZpOKMmuW — Vieilles Charrues (@Charrues) June 10, 2020