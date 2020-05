Canada : la chanteuse québécoise Renée Claude est morte du coronavirus

publié le 13/05/2020 à 18:20

Elle était surtout connue pour Ce soir je fais l’amour avec toi ou encore C’est le début d’un temps nouveau. La chanteuse québécoise Renée Claude est morte des suites de la Covid-19, à l'âge de 80 ans.

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, la chanteuse avait été placée en 2017 dans une résidence pour personnes âgées non autonomes, raconte le Journal de Montréal. Depuis l'automne dernier, sa santé avait énormément décliné. L'interprète ne parlait plus et ne reconnaissait plus son mari, Robert Langevin.

Céline Dion lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Une de nos grandes interprètes nous a quittés… Pour ces années de magie, pour cette voix mémorable, merci pour tout. Tu trouveras la paix chère Renée. Mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches", a tweeté la chanteuse, très émue de la disparition de son amie.

