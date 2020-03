publié le 19/03/2020 à 14:48

Une bibliothèque qui tient dans la main c’est possible grâce au livre numérique. Whisperies est une application d'ordinaire payante mais, crise oblige, elle a décidé d'offrir son service gratuitement. Cette application propose plus de 800 livres à lire ou à écouter pour les 2-10 ans. Sa particularité : des histoires originales, inédites et bilingues.

Au départ, explique sur RTL, Adeline Fradet la cofondatrice de Whisperies, il s'agissait d'un outil de création de livres numériques, une plateforme pour auteurs et illustrateurs. "C'est au départ un espace de rencontre entre auteurs et illustrateurs pour leur donner les moyens de créer des livres animés sur des outils numériques. Et puis très vite, on s'est retrouvé avec beaucoup de contenus, nous sommes devenus une maison d'édition et chaque semaine nous publions un nouveau livre".

Résultat : le catalogue ne cesse de s'enrichir avec des histoires du soir, des histoires pour apprendre, des histoires pour lire de façon autonome... Vous avez plusieurs modes. Par exemple "lire tout seul", ou "bien sûr écouter", comme cette belle histoire Les robes du soldat, racontée par Isabelle Adjani. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se rêvait couturier pour habiller sa poupée soldat. En un clic vous pouvez passer l'histoire de la poupée soldat en anglais. D'autres langues existent aussi sur l'application comme dans Les chants du loup, livre d’haïku franco-japonais ou encore Guayota, roi du mal, livre franco-espagnol.

Des livres pour les enfants dyslexiques

Et pour les enfants qui ont du mal à lire, pour les enfants dyslexiques, vous trouvez aussi de nombreuses histoires pour eux. "Les livres en imprégnation syllabique, explique encore Aurelie Fradet présentent une typographie, un interlignage et un écartement entre les mots permettant de faciliter la lecture. Les syllabes sont colorées pour être facilement identifiées et les lettres muettes sont en gris clair. Ces indications de lecture aident les enfants dyslexiques à décoder le texte. Cette approche a été validée et contrôlée par des orthophonistes."

Enfin si vous vous sentez l'âme d'un écrivain, il y a sur le site une application pour que vous puissiez créer vos propres livres numériques. Whisperies est en cette période de confinement un formidable compagnon de lecture intelligent.