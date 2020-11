publié le 12/11/2020 à 12:54

Quand le coronavirus a forcé des milliards de personnes à se confiner, un morceau dansant inspiré du gospel et aux paroles en zoulou a rapproché les gens via les réseaux sociaux, remontant un moral en berne à travers la planète. Ce titre, c'est Jerusalema, vu plus de 230 millions de fois sur YouTube en moins d'un an. Les internautes ne se sont pas contentés d'écouter sagement la chanson, ils se la sont approprié. Son rythme entraînant a incité des centaines de personnes à poster des vidéos dans lesquelles elles dansent.

Exemple : un enfant sud-africain qui saute du canapé dès les premières notes pour se déhancher frénétiquement, suscitant l'hilarité de sa mère qui le filme. Ou une chorégraphie soigneusement exécutée par un groupe de gardes forestiers, blancs et noirs, tous en uniforme beige chemisette et bermuda, dans une réserve animalière du pays.

Partout dans le monde, soignants devant leur hôpital, mineurs autour de leur camion, religieux un poil raides ou convives au restaurant se sont pris au jeu. Jusqu'au président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui avait invité ses compatriotes à participer à ce "Jerusalema Challenge" à l'occasion d'un jour férié en septembre. "Les retours ont été impressionnants", reconnaît le DJ sud-africain de 24 ans Master KG, qui a co-écrit et enregistré le morceau avec la chanteuse Nomcebo Zikode.

> Jerusalema Challenge by Franky Roy / INSTAGRAM : @franky.roy

Pour Lucius Banda, organisateur du festival Sand Music organisé sur les rives du Lac Malawi au début du mois, Jerusalema est devenu "l'hymne du Covid", comme une épidémie de bonne humeur dans une période sombre. La chanson a raflé le prix du meilleur morceau africain aux MTV Europe, face à des poids lourds du continent comme le jeune rappeur nigérian Rema, son compatriote star d'afropop Burna Boy ou encore le Congolais Gaz Mawete.

Le morceau est sorti fin 2019 mais les défis de danse, sur TikTok pour les ados, Twitter pour les adultes, et le remix en juin de Burna Boy qui cartonne aussi, lui ont valu un succès au long cours. Master KG, dont le vrai nom est Kgaogelo Moagi, s'efforce pourtant de mener une "vie normale". "Je sais que j'ai en ce moment l'un des plus gros tubes dans le monde", dit-il, "mais ça ne change pas qui je suis, comment je regarde le monde, les gens. C'est de la musique".

> Master KG - Jerusalema [Feat. Nomcebo] Dance Challenge