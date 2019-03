publié le 03/03/2019 à 04:18

Claudio Capéo vit son rêve d'être artiste avec humilité. "Je me considère toujours comme le petit artiste, comme le petit nouveau qui a débarqué il y a trois ans alors que ça fait trente ans que je fais de l'accordéon", a confié avec humilité le chanteur révélé par la saison 5 de "The Voice". Invité de Laurent Ruquier ce samedi 2 mars, l'artiste a expliqué que même si cela fait "dix ans qu'il fait de la scène" et a fait plus de 700 concerts, il reste émerveillé du succès qu'il rencontre.



"C'est pas rien mais au final je suis toujours bouche bée. J'ai toujours des étoiles plein les yeux à chaque fois que je rencontre des personnes", confie l'interprète d'Un homme debout. Une grande spontanéité et une fraîcheur que l'artiste conserve intacte malgré le succès. "Cette année j'ai eu la chance de faire 'Les Enfoirés', j'étais comme un gamin qu'on lâche dans une cour d'école et à qui on dit va t'amuser et profite de tout ce qu'on te donne parce que c'est beau et que t'as beaucoup de chance dans ta vie", explique Claudio Capéo.

Un artiste qui ne se considère pas comme une star

L'artiste de 34 ans confie que même s'il est conscient d'avoir beaucoup travaillé, il y a aussi "une part de chance" et se réjouit de ce succès dont il ne semble pas du tout blasé mais reconnaissant. "Je suis un petit gars qui fait de l'accordéon, qui chante et puis je suis avec le peuple. Je suis avec les gens, je suis avec tout le monde. Je ne me considère pas comme une star", avait-t-il déclaré au micro de RTL en décembre dernier.

L'artiste a semble-t-il conquis les chroniqueurs et invités par sa simplicité mais également son talent puisqu'il a interprété en en live son titre Mourir d'armure, issu de son dernier album Tant que rien ne m'arrête.