Christophe, l'amour, le rock... Raphaël présente son nouvel album "Haute Fidélité"

publié le 04/03/2021 à 10:57

Trois ans et demi après Anticyclone, le chanteur Raphaël publiera le 5 mars son neuvième album baptisé Haute Fidélité. Il a façonné ces onze titres, chez lui, pendant le confinement printanier, un disque d'intérieur, intime.

La voix d'Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton et celles d'autres invitées : Pomme, Clara Luciani ou Valeria Bruni Tedeschi colorent cet album à l'énergie brute, incandescente. "C'est un disque énergique. Je trouve qu'on manque de rock en ce moment, de haute énergie. Tout est un peu mou. Mais là vraiment le parti pris c'était de faire un disque qui tape un peu", résume Raphaël, avant d'expliquer : "Les phrases sont directes, le son aussi".

Haute Fidélité est aussi un clin d’œil à l'amour, fil rouge de ce neuvième album. En couple depuis près de 20 ans avec la comédienne Mélanie Thierry, Raphaël déclare : "J'essaye d'être fidèle, j'essaye d'être intense, dans l'écoute. Enfin, je ne sais pas grand-chose, j'essaie juste d'être là (...) le truc le plus important pour moi en amour, c'est de se marrer". "Le moment amoureux est le moment où on est le plus libre, le plus anarchiste, l'État n'a plus aucune prise sur vous parce que vous êtes dans l'intime justement. Vous êtes prêts à tout par amour", ajoute-t-il.

Raphaël a composé la nuit et écrit au petit jour. Le mot nuit rythme, d'ailleurs, ce disque haletant, qui vous attrape. Un peu comme savait le faire Christophe, cet ami - mort le 16 avril 2020 - qui lui avait promis dans un ultime e-mail de lui faire porter des roses "Norma Jean". "J'avais beaucoup d'admiration pour lui, je l'aimais beaucoup. C'était un ami et tout le monde l'aimait", conclut Raphaël.

