Saison 2 - 27. "Chaton poltron et autres comptines rêveuses et tapageuses" d'Amalia Low 1/3

publié le 02/03/2021 à 09:31

Voici un recueil de trois histoires de chatons, poussins et lapins sous la plume d'une autrice colombienne Amalia Low baptisé Chaton poltron et autres comptines

rêveuses et tapageuses.

Cet album est le fruit d'un partenariat et d'un joli chemin déjà parcouru entre RTL et la maison d'édition Albin Michel Jeunesse. Rembobinons le temps si vous voulez bien. Nous sommes au mois de mars, premier confinement, la France s'arrête et nous sommes tous priés de rester chez nous. Naît alors le podcast Lis-moi une histoire RTL-Albin Michel Jeunesse. Des auteurs confinés racontaient des histoires aux plus jeunes, en s'enregistrant chez eux sur leur téléphone portable. Parfois sous une couette...

Parmi ces auteurs et autrices : Amalia Low. Cette Colombienne ne se contente pas d'écrire des livres, elle les colore avec ses pinceaux et met ses histoires en musique.

Le podcast avec RTL a été pour moi comme une bulle d'oxygène Amalia Low





"Lors du confinement, ce podcast a été pour moi comme une bulle d'oxygène, raconte Amalia Low au micro de RTL. C'était merveilleux de pouvoir partager, de pouvoir sentir que les enfants souhaitaient se rapprocher des histoires qui nous sortent de ce monde infâme. C'est grâce à ces podcasts qu'est née l'idée de faire des livres ensemble avec Albin-Michel Jeunesse et RTL. C'est très bien tombé (le podcast Lis-moi une histoire), le fait de pouvoir transmettre ces histoires de cette façon."

Amalia Low une autrice à part

Marion Jablonski est la directrice des départements Jeunesse et bande dessinée d'Albin Michel raconte sa première rencontre avec cette autrice colombienne "dans une pièce sans fenêtre, et quand Amalia est arrivée, le soleil est entré dans la pièce".

Amalia Low dessine, écrit et transforme chaque histoire en spectacle. Musicienne, c'est elle qui pose des notes sur ses propres mots. "Ce que je trouve réussi, et c'est toujours le miracle de la petite enfance, c'est quand les gens sont à la fois profonds, simples et joueurs, souligne Marion Jablonski. Et en cela, un livre pour la petite enfance est un exercice extrêmement difficile parce qu'il faut allier ces trois qualités. Et Amalia les a. Voilà des talents qui se sont épanouis dans l'idée d'avoir plusieurs supports : non seulement l'écriture et le dessin, mais en plus de ça, elle parvient à nous fait entrer son univers musical."

Trois histoires bienveillantes pour les petits

La petit enfance, c'est le terrain de jeu préféré d'Amalia Low, façonné par une histoire familiale multiculturelle et mouvementée : ses grands-parents paternels s'installent en Colombie pour fuir le nazisme. Son père y rencontre sa mère, japonaise, dont l'enfance a été marquée par la guerre, et devient ministre de la justice. En raison de sa lutte contre les narcotrafiquants, il est assassiné en 1991 par le cartel de Medellín. Malgré ces épreuves, Amalia Low demeure persuadée qu'une société harmonieuse se construit dans l’enfance.

Elle déploie un univers plein d'humour dans ses albums et tente ainsi de semer dans le cœur de ses lecteurs des valeurs telles que la bonté, l'altruisme, le partage. Chez Albin Michel Jeunesse, elle a déjà publié La Dispute de Tito et Pépita, Tito et Pépita & l'intolérable voisin et Sa majesté & les scarabées bousiers.

Dans Chat poltron et autres comptines rêveuses et tapageuses, les enfants découvriront un chaton qui parvient à surmonter ses peurs, trois garnements poussins qui partent dans le dos de Maman Poule pour une grande aventure, cinq petits lapins qui s'envolent et flottent avant de s'endormir. Chacune des trois histoires est accompagnée d'une bande-son, accessible via un QR code, qui reprend le texte en chanson et que vous pourrez découvrir dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse Lis-moi une histoire.

Les histoires, qui peuvent se lire indépendamment, sont rythmées par un principe de ritournelle et explorent des thématiques propres à la petite enfance (découverte de soi, des autres, de l'univers qui nous entoure) dans des registres poétiques ou humoristiques.