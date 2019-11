Pourquoi le prix des pâtes va augmenter ?

publié le 18/11/2019 à 18:34

Pennes, spaghettis, coquillettes, à chacun ses préférées... Si vous aimez les pâtes, que vous en consommez beaucoup, votre porte-monnaie risque bien d'en prendre un coup. Les Français en consomment huit kilos par an, un sur deux reconnaît même en manger plus d'une fois par semaine.

Fin octobre, le Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) et le Comité français de la semoulerie industrielle ont publié un communiqué, relayé par BFMTV, sur une hausse prochaine du prix des pâtes. Ils y expliquent que le prix du blé, matière première des pâtes, a augmenté de 25% depuis le mois de juin. Les mauvaises récoltes, dues à des conditions météorologiques défavorables et des problèmes sanitaires, seraient la cause de cette augmentation.

Il devrait manquer 2,6 millions de tonnes de blé pour répondre aux besoins cette année, estime BFMTV.

Une pénurie de pâtes n'est pas exclue

Christine Petit, secrétaire générale du SIFPAF, interrogée par la chaîne d'information n’exclut pas une pénurie : "Aujourd’hui, on ne sait pas. Mais rappelons que la profession a connu en 2007 cette situation où les Italiens, principaux fournisseurs des marques de distributeurs françaises, avaient arrêté de livrer les distributeurs qui avaient refusé de réviser leurs tarifs."