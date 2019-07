Les pâtes, il y en a pour tous les goûts !

publié le 29/07/2019 à 14:51

On les aime à l’italienne, qu’elles soient farfalle, penne, torti... Vous l’avez compris on vous parle des pâtes aujourd’hui ! On en a tous dans nos placards, mais comment les choisir, comment bien les préparer, comment bien les cuisiner… Est-ce difficile de fabriquer des pâtes fraîches ? Quelles sauces pour les accompagner ? Nous allons répondre à toutes ces questions.

On pensait que Marco Polo les avait rapportés de Chine au 14ème siècle. Aujourd’hui, on n’est même pas sûr qu’il soit allé jusqu’en Chine... D'ailleurs, on connaissait déjà les pâtes au 9ème siècle. Les arabes les avaient apportés avec eux en envahissant la Sicile.

Mais les pâtes sont encore plus anciennes. On retrouve leur trace dans le plus vieux livre de recettes connu, un traité culinaire mésopotamien datant de 1 700 av. J.-C. Pas étonnant finalement, puisque c’est en Mésopotamie que la culture du blé a débuté, vers 9 600 av. J.-C. !

En Italie, c’est le roi Ferdinand II de Naples qui engage l’ingénieur Cesare Spadaccini pour mécaniser la production des pâtes et c’est à Venise, en 1740, qu’ouvre la première usine de pâtes avec les premiers moules en métal !

Les pâtes, c’est un mélange de farine ou de semoule (de blé ou d'une autre céréale) et d'eau. Il ne devrait y avoir que cela ! Les pâtes sont un aliment ancestral dont les variétés de préparation, de composition et de forme sont presque infinies.

Il existe 3 critères fondamentaux pour reconnaître de bonnes pâtes. D'abord, élaborées à partir d’une semoule de blé dur de qualité supérieur, elles doivent être séchées à basse température (entre 48h et 72h) pour que le taux d’humidité soit inférieur à 12% et le tréfilage réalisé à partir de vieille machine avec des moules en bronze, garantissant des pâtes rugueuses et poreuses qui permettent aux sauces de bien adhérer. Difficile de trouver toutes ces informations sur les étiquettes, par contre la mention Pasta di Gragnano garantie une traçabilité.

Comparée une pâte industrielle qui est plus ou moins à 1 euros 50 le kilo, une pâte artisanale à partir de blé ancien est à plus de 5 euros les 500g.

Aujourd'hui au bout du fil, Renato Carati, chef du restaurant Le Felicità à Waterloo, en Belgique.

Une choucroute revisitée :



1. Faire revenir du chou fermenté pré-cuit dans de l'huile d'olive



2. Ajouter des fines lamelles de bresaola avec quelques baies de genièvre



3. Laisser mijoter pendant environ une heure





4. Faire revenir les pommes de terre dans un bouillon de volaille



5. Faire revenir une saucisse de veau et une tranche épaisse de dinde dans de la graisse d'oie



6. Mettre un bouquet garni et déglacer au vin (d'Alsace bien sûr !)



7. Dresser dans une assiette et savourer !









L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui sur les routes du Vietnam...



















