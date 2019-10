Céline Dion annonce 2 nouvelles dates de concert à Paris La Défense Arena

publié le 08/10/2019 à 15:13

Vous n'avez pas eu la chance d'acheter votre place pour l'un des concerts parisiens de la grande Céline Dion et le désespoir vous ronge ? Rassurez-vous, vous allez avoir droit à une séance de rattrapage. En plus des 26, 27, 30 juin et du 1er juillet, Céline Dion a décidé d'étendre son séjour dans la capitale française en se produisant aussi les 3 et 4 juillet 2020 dans la grande salle de Paris La Défense Arena. "Cette unique halte française en configuration indoor s’annonce d’ores et déjà ébouriffante et pleine de surprises", promet l'organisation.

Les billets seront mis en vente à partir du 9 octobre 2019 et il faudra être particulièrement rapide pour espérer obtenir une place. Réservez aussi quelques économies puisque les places les moins chères coûtent 149 euros et le carré or est accessible pour près de 250 euros par personne.

Céline Dion viendra présenter les chansons de son tout nouvel album anglophone Courage mais il est fort probable qu'elle entonne quelques tubes francophones incontournables pour son public français. Dans ses concerts québécois, elle chantait par exemple Terre, Encore un soir, Ziggy, S'il suffisait d'aimer ou des incontournables anglais comme All By Myself et les chansons-thèmes des films La Belle et la Bête ou Titanic.