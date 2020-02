publié le 12/02/2020 à 12:45

Rares sont les auteurs-compositeurs à anticiper les grands succès de leur carrière: l'art n'est pas une science exacte... et la prolifique Catherine Lara ne fait pas exception à la règle ! Lorsqu'elle créé La rockeuse de diamant en 1983 -un titre uniquement destiné à la scène, entourée de ses complices Élisabeth Anaïs et Claude Engel, elle est loin de se douter que cette chanson va devenir "le" grand tube de son répertoire: "On l'a fait pour se marrer ! Je l'ai écrit en une dizaine de minutes sur un coin de table... et les gens se sont jetés dessus ! La honte..." confie la chanteuse, invitée ce mercredi de Stéphane Bern et toute son équipe.

Pas question donc de réduire la musicienne à cette seule chanson, comme le prouve le grand concert qu'elle donnera vendredi prochain, jour de la Saint-Valentin, au Dôme de Paris - Palais des sports, pour fêter ses 50 ans de carrière ! Catherine Lara y sera entourée de 500 choristes et interprétera tous les titres qui ont marqué son public (Nuit magique, Johan, La craie dans l'encrier, Les romantiques...), ainsi que des chansons de personnalités qui ont compté pour elle...

J'avais envie d'une dernière fois, d'une dernière tournée. Catherine Lara





Ce spectacle, intitulé Entre la vie et l'amour, sera suivi d'une grande tournée à travers toute la France qui sera sans doute... la dernière tournée de Catherine Lara ! Mais que ses fans se rassurent, si la chanteuse "raccroche le micro", elle ne raccroche pas son violon et continuera de composer pour la scène ou la télévision (on lui doit, entre autre, la musique de la série à succès Capitaine Marleau).

Catherine Lara Concert Crédit : Dôme de Paris - Palais des sports

CATHERINE LARA - Entre la vie et l’amour, au DÔME DE PARIS - PALAIS DES SPORTS

4 Boulevard Victor, 75015 Paris - Vendredi 14 février 2020 à 20h30 et en tournée en France.

