Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Catherine Lara dans On Refait La Télé ! Après 50 ans de carrière, Catherine Lara a eu l’envie de partager un moment privilégié avec son public. Avec ses chansons, ses musiques, mais aussi avec les titres qu’elle affectionne, elle se produira bientôt sur scène entourée de 500 choristes.



La musicienne, compositrice et interprète présentera le 14 février prochain son dernier concert intitulé Entre la vie et l'amour au Dôme de Paris à 20h30, avant de partir en tournée en France jusqu’en 2021.

Entre la vie et l’amour, il y a la musique. Catherine Lara Partager la citation





Catherine Lara au Dôme de Paris le 14 février 2020 avec "Entre la vie et l'amour"

La chanteuse souhaite désormais profiter au mieux de ce que la vie lui a offert mais n’oublie pas l’amour qu’elle reçoit de son public.

J’avais envie d’une dernière fois, d’une dernière tournée. Catherine Lara Partager la citation





En 2020, Catherine Lara raccrochera le micro mais pas son violon. Si elle arrête les concerts, elle ne s’interdit pas de continuer de composer des bandes originales de films et de séries (Capitaine Marleau, Le Clan des Lanzac…) et de créer des spectacles comme elle a pu le faire avec Sand et les Romantiques, Graal, ou dernièrement BÔ.