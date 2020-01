Catherine Lara se confie RTL : "J'ai fait le tour de la chanson"

publié le 29/01/2020 à 13:12

Catherine Lara entamera le mois prochain sa tournée d'adieux à la chanson, Entre la vie et l'amour, une tournée qui comptera une quarantaine de dates. Ce sera une tournée d'adieu à la chanson mais pas à la musique. "Ce n'est pas vraiment un arrêt mais j'ai fait le tour de la chanson quelque part. C'est difficile de faire des disques aujourd’hui. Je suis violoniste, j'ai d'autres cordes à mon archer", plaisante la chanteuse et musicienne invitée de Laissez-vous tenter sur RTL ce mercredi 29 janvier.

Avec cette tournée, Catherine Lara va refermer un sacré chapitre de sa vie, près de 50 ans de chansons. Premier album Ad Libitum en 1972, une pelleté de tubes dans les années 80, un style inimitable : une touche de classique, le son du violon, l'énergie du rock mêlée à la chanson française. Pour sa tournée d’adieux, elle sera accompagnée de son violon bien évidemment, mais aussi de 500 choristes. Elle y revisitera ses plus grands succès et quelques reprises chères à son cœur à l'instar de Jolie Môme et Avec le temps de Léo Ferré, à qui elle avait rendu hommage sur son disque en 2011. Bref, c'est une "nuit magique" qui s'annonce.

Catherine Lara n'abandonne pas la musique. Elle espère se consacrer pleinement à son instrument et à la composition pour des spectacles ou des comédies musicales. "J'aime ça. aujourd'hui j'ai envie de jouer encore. Jouer, jouer et jouer du violon. Vous vous rendez compte de la vie ludique j'ai eu, je n'ai pas arrêté de 'jouer', note la musicienne c'est une vie de rêve". Depuis cinq ans, Catherine Lara compose aussi la musique de l'une des fictions les plus populaires à la télévision, Capitaine Marleau. "J’adore, je trouve ça formidable d'être au service de l'image. La musique de film c'est de l'humeur. Je joue en regardant l'image".

Sand et les romantiques a été créé en 1991 avec la complicité de Luc Plamondon. Catherine Lara avait en tête un projet en formule opéra, avec des chanteurs classiques. Une ambition artistique toujours "en stand-by". "C'est pas facile de monter des comédies musicales aujourd'hui mais je reste pugnace !" a affirmé l'artiste sur RTL.