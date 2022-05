Bruce Springsteen and The E Street Band en concert à Paris La Défense Arena en 2023

Les fans ont dû s'armer de patience. Après de multiples reports, Bruce Springsteen annonce enfin les dates de sa tournée mondiale tant attendue avec le E Street Band. Le "Boss" se produira le 13 mai 2023 Paris La Défense Arena. C'est la première fois de sa carrière que le musicien jouera dans la plus grande enceinte intérieure d'Europe.



L'icône du rock n’a plus joué dans l'Hexagone depuis maintenant six ans. Bruce Springsteen avait donné deux concerts mémorables les 11 et 13 juillet 2016 à l’Accor Arena dans le cadre du The River Tour, célébrant son double album éponyme de 1980. On se souvient encore du premier show dantesque de presque 4 heures marqué notamment par une panne de courant. Deux jours après, le Boss avait interprété l'intégralité de The River, soit 20 titres enchaînés dans l'ordre, parmi lesquels de nombreux classiques.

Bruce Springsteen et le E Street Band n'ont plus joué en public depuis deux ans et une prestation dans la célèbre émission Saturday Night Live en décembre 2020. Le natif de Freehold avait publié deux mois plus tôt son 20e disque studio, Letter To You. Un album très réussi sonnant comme ses classiques des débuts. Un documentaire passionnant consacré à son enregistrement est également sorti dans la foulée.

Une légende du rock infatigable

Depuis, le rockeur n'est pas resté sans rien faire. Il a enregistré un podcast avec l'ancien président des États-Unis Barack Obama, Renegades : Born in the USA. Paternité, mariage, modèles... Les deux amis y explorent différents thèmes dans le cadre d'une conversation à bâtons rompus étalée sur 8 épisodes.

Le chanteur américain est également remonté sur scène l'an dernier pour reprendre son spectacle de solo construit autour de son autobiographie, participant à la réouverture progressive de Broadway après des mois de fermeture liés au Covid-19.

L'infatigable Bruce Springsteen, 72 ans, se produira donc dans un peu moins d'un an à Paris La Défense Arena. L'enceinte de 40.000 places a vu défiler ces dernières années de nombreuses légendes du rock, parmi lesquelles The Rolling Stones, Roger Waters (ex-Pink Floyd) et Genesis dans le cadre d'une tournée d'adieu.

Les billets seront en prévente sur le site de son tourneur historique Gérard Drouot Productions le 31 mai à 10h, puis en vente dans le réseau de vente général le 1er juin à 10h.

