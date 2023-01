Bruce Springsteen : 50 ans après son premier album, retour sur la naissance du "Boss"

172. Bruce Springsteen : l'histoire de son tube "Born in the U.S.A."

Il est le "Boss", le seul et l'unique. Il y a cinquante ans - le 5 janvier 1973 -, Bruce Springsteen sortait son premier album studio Greetings from Asbury Park, N.J., enregistré avec un budget dérisoire au nord de New York. Un album parfois qualifié d'étrange, mais qui a ouvert la voie à la longue et glorieuse carrière du chanteur.

La musique, mais surtout les textes ont tout de suite fait mouche avec des personnages tirés de la vie de Bruce Springsteen, mais ça n'a pas été tout de suite une garantie de succès. Cet album va aussi faire découvrir les talents de musiciens qui formeront le légendaire E Street Band qui accompagnera le "boss".

Dans ses mémoires publiés en 2016, Springsteen écrit : "Toutes les chansons ont trouvé leurs racines dans les personnages, dans les lieux où j'avais vécu. J'ai écrit de manière impressionniste et j'ai changé les noms pour respecter l'anonymat". Alors comment Greetings from Asbury Park, N.J. est né ? Et du même coup, comment est née la légende ? C'est ce que nous raconte Lionel Gendron dans cette Lettre d'Amérique.

