publié le 23/01/2020 à 10:43

C'est une rencontre avec l'une des chanteuses les plus iconoclastes : Brigitte Fontaine est de retour avec un nouvel album intitulé Terre Neuve, le 24 janvier 2020.

À 80 ans, Brigitte Fontaine arrive avec un coussin en forme de panda qu'elle installe derrière son dos et allume une cigarette dans le restaurant où se déroule l'entretien. Bref, elle est toujours aussi frondeuse. Brigitte Fontaine se joue des codes au fil des 17 pistes dont la durée varie de 10 secondes à 6 minutes. La Finistérienne n'est ni assagie, ni fatiguée. "Malheureusement, je crois que je n'ai pas atteint encore ce que la divine Marguerite appelait 'la splendeur de l'âge' (...) J'ai des choses à faire et je les fais, à cause du plaisir. Un désir, un plaisir et un effort énormes, voilà, c'est cela", explique l'artiste.

Deux thématiques dominent ce nouvel album de Brigitte Fontaine : la mort et les hommes. La gent masculine qu'elle a un peu dans le pif. Le titre Vendetta est une violente diatribe des féminicides, elle y lance : "Masculin assassin / qu'on empale tous les mâles / ni pardon ni manif / assez parlementé / vive la lutte armée". "Je pense depuis longtemps que c'est la seule solution (...) Il faut prendre les armes et il faut tous les buter à mort (...) Elles [les féministes] font ce qu'elles peuvent, et ça radote. J'ai jamais été féministe, bien que depuis toujours, tout ce que j'ai fait, c'est par solidarité avec les gonzesses, les meufs", poursuit-elle.