publié le 17/01/2020 à 12:12

Le 18 janvier, The Voice revient pour sa neuvième saison sur TF1. En coulisses, les candidats ont une longue journée. Tout débute aux alentours de 8 heures du matin dans ce quartier situé face au Stade de France, où se trouvent les studios de The Voice. Des tables, des badges, l'accueil des premiers candidats et leur famille débute.

Vient ensuite la signature des contrats. Et très rapidement, explique Charlène Rouquieirol, la responsable des talents, on les "isole loin de leur famille". "On est aussi là pour les rassurer énormément, faire en sorte que tout se passe bien pour eux parce qu'évidemment à un moment dans la journée, ils fatiguent et dès que la fatigue arrive, le stress monte, c'est pour ça qu'on les éloigne de leur famille et qu'on les met à l'étage pour qu'ils se retrouvent entre eux (...) les parents sont beaucoup plus stressés que les talents", explique-t-elle au micro de RTL.

À l'étage, des loges, où les candidats discutent. Il fait très chaud, pas question de risquer un bobo aux cordes vocales, c'est d'ailleurs sous un plaid qu'ils se déplacent en permanence. À quelques mètres des loges, des notes de musique s'élèvent, c'est l'antre de Pierre-Yves Duchènes, le coach vocal. C'est ici qu'on vient chercher un dernier conseil avant de monter sur scène. "L'idée, c'est de sublimer déjà des talents qui existent, mais les sublimer en essayant de leur donner 2-3 trucs de dernière minute", résume-t-il.