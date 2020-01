Qui est Maes, le poulain de Booba qui vient de sortir "Les derniers salopards" ?

publié le 17/01/2020 à 20:14

Il était très attendu et il est enfin là. Les derniers salopards, le nouvel album de Maes est disponible depuis vendredi 17 janvier. Une semaine après avoir fêté ses 24 ans, le rappeur de Sevran (93) sort son deuxième album où l'on retrouve onze titres en solo et trois feats de marque.

JuL, Ninho et Booba, trois poids lourds du rap français sont présents sur Les derniers salopards. Un album qui ne fait que confirmer le statut maintenant bien établi du rappeur. Si Maes avait déjà collaboré avec Booba sur Madrina fin 2018, un titre qui avait d'ailleurs contribué à son ascension, c'est la première fois qu'il est en featuring avec JuL et Ninho.

Ninho et Maes se connaissent depuis longtemps, bien avant d'être connus même, et c'est une relation en commun qui l'a mis en contact avec JuL. Comme le dévoile Maes aux Inrockuptibles, le couplet et le refrain de Dybala étaient déjà dans son esprit quand il a proposé la collaboration au rappeur marseillais.

> Maes - Distant (Clip Officiel) ft. Ninho

Ambition, dépassement de soi et goût du risque, définissent bien la mentalité du rappeur. "Travailler avec des personnes plus fortes que moi afin de progresser, ça a toujours été ma mentalité, mais c'est aussi la meilleure façon de montrer aux gens que je ne suis pas à la hauteur." avoue le rappeur lors de son entretien pour les Inrockuptibles.

Ses débuts

Né en 1995 en Seine-Saint-Denis, Maes, de son vrai nom Walid Georgey, a grandi à la cité des Beaudottes à Sevran avec ses parents et ses sept frères et sœurs. C'est à l'âge de 14 ans qu'il commence à rapper et forme le groupe MSR avec ses deux amis d'enfances Radmo et Sy. Après le lycée il effectue un séjour de 18 mois en prison. C'est lors de son incarcération que le rappeur sort son premier projet solo, une mixtape intitulée Réelle Vie.



À sa sortie, Maes poursuit son projet avec Réelle Vie 2.0. Grâce à cette nouvelle mixtape, le rappeur se fait repérer et signe chez une filiale du label Capitol Music France. En juillet 2018 son single Billets Verts lui fait connaitre son premier succès public. Puis en novembre sort Pure, son premier album où l'on retrouve Billets Verts ainsi que le titre Avenue Montaigne. Et l'artiste frappe fort, sur l'album on retrouve également un featuring avec Booba, Madrina, qui le propulse au rang des grands.

Protégé par Booba

Ce titre, plus qu'une collaboration, a créé une réelle amitié entre les deux rappeurs. Booba a pris Maes sous son aile n'hésitant pas a faire régulièrement la promotion de son protégé sur ses réseaux sociaux. Comme dans sa story Instagram du 17 janvier où il annonce la sortie de l'album de son poulain.

Booba annonce la sortie de l'album de Maes le 17 janvier Crédit : Compte Instagram officiel de Booba

Et si le duc de Boulogne s'est faché avec beaucoup de ses ex-amis rappeurs, tout à l'air d'aller entre Maes et B2O. Et quand Booska-p l'interroge sur cette fraternité avec Booba, l'artiste reste humble et déclare seulement "Booba, je le vois comme un être humain, un artiste qui a réussi. Donc ouais ça fait plaisir, si ma musique lui plaît tant mieux".

> Maes - Madrina ft. Booba

À l'approche de la sortie de l'album Les derniers salopards,les deux artistes se sont d'ailleurs joués de leur public. En soufflant le chaud puis le froid sur une potentielle collaboration, les fans ne savaient plus qui croire.



Alors que B2O avait clairement annoncé son envie de collaborer avec Maes, ce dernier avait sorti une tracklist sur laquelle Booba n'était pas présent. Ce qui n'a pas manqué de lancer des pseudo-polémiques sur une éventuelle dispute entre les deux rappeurs. Rien de tout ça, seulement un petit jeu entre les deux amis afin d'attiser la curiosité du public sur l'album.



Maes débutera sa tournée de concerts le 22 février à Saint-Etienne (42). Il sera à l'Olympia à Paris le 10 avril prochain.