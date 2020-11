Björk : découvrez la chanson originale de son tube ""It's Oh So Quiet"

publié le 25/11/2020 à 10:00

It’s Oh So Quiet interprétée par Björk, tube de l’année 1995, qui ne reflète pas vraiment l’univers de la chanteuse islandaise, mais il s’agit de son plus gros succès et on ne le sait pas toujours, ce n’est pas une création de Björk, It’s Oh So Quiet est une reprise.

Direction la Californie, 44 ans plus tôt. L’actrice et chanteuse de la Paramount Betty Hutton qu’on surnommait "La tornade blonde", était la rivale de Judy Garland. Elle a enregistré une chanson intitulée It’s Oh So Quiet en face B d’un 45 tours.

It’s Oh So Quiet par Betty Hutton, c’est la version sur laquelle s’est clairement appuyée Björk, mais puisque notre but est de rendre à César ce qui lui appartient, figurez-vous qu’il faut encore remonter le temps pour trouver la chanson originale. Elle est assez différente de ce qu’on vient d’entendre, elle née en Allemagne en 1948, d’un interprète polonais, Harry Winter. On n’ira pas plus loin dans le temps, c’est bien la toute première version de ce qui est devenu It’s Oh So Quiet, transformée en tube par Björk.

> Betty Hutton - It's Oh So Quiet (Official Audio)