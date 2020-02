Bigflo et Oli font un don de 500.000 euros au Secours Populaire

publié le 15/02/2020 à 12:33

Une générosité débordante à l'attention des plus démunis. Comme ils l'avaient promis l'année dernière, Bigflo et Oli ont reversé l'ensemble des bénéfices du dernier concert de leur tournée, qui s'est tenu ce mercredi 12 février au Zénith de Toulouse, au Secours Populaire. Au total, c'est un demi million d'euros que l'association s'est vu remettre par les deux frères, Florian et Olivio, âgés respectivement de 27 et 23 ans.

Les deux rappeurs, auteurs de trois albums, ont annoncé la nouvelle sur leur compte Twitter : "Hier, on a donné un demi-million d’euros au Secours Populaire ! Grâce au public du tout dernier concert de la tournée ! Si vous ne pouvez pas donner de l’argent essayez de donner du temps, ne serait-ce qu’une heure par mois, pour une cause qui vous tient a cœur".

Bigflo et Oli n'en sont pas à leur premier don à l'attention du Secours Populaire. Lors de leur participation l'été dernier à Fort Boyard, le duo a offert 10.000 euros à l'association et en avril 2018, ils avaient fait un don de 100.000 euros, l'équivalent des bénéfices d'un de leurs concerts.

