Bigflo et Oli se confient sur leur pause musicale entre Toulouse et Paris, sur RTL

Big Flo et Oli sont des coqueluches dans les cours de récré. Les trentenaires et les mamies les adorent. Pour le grand bonheur de ce beau monde, Florian et Olivio Ordonez de leurs vrais noms, chanteront notamment le 26 octobre 2019 dans la plus grande salle d'Europe : Paris La Défense Arena, devant plus de 40.000 personnes. Un mélange de consécration et d'appréhension pour les deux frères. "C'est une immense fierté, surtout pour des toulousains. On pensait que Bercy était l’apothéose et finalement on va faire beaucoup plus", explique Bigflo au micro de RTL.

On a pu découvrir les premières chansons de Bigflo et Oli en 2014 et en moins de cinq ans, les deux jeunes artistes de 26 et 23 ans, sont devenus des stars de la musique grâce à un rap familial. Alors que leur troisième album La Vie de Rêve paru en novembre dernier file vers les 300.000 ventes, le deuxième La vraie vie avait dépassé les 450.000 exemplaires vendus. Leurs titres parlent autant de leur enfance, leur parcours, des parents et d'histoires d'amour que de notre société.

Mais surtout, la signature Bigflo et Oli c'est le positivisme, sans injures, sans violence, sans misogynie. "On a tué le rap français" disent-ils dans Nous aussi 2. "On aime bien jouer avec les codes du rap, s'en moquer, les contourner, tempèrent tout de même les deux frères, on est fan de rap donc c'est pour ça qu'on se le permet. Notre objectif a toujours de changer l'image du rap", explique Bigflo.

Un duo de rappeurs concernés

Bigflo et Oli c'est également un duo de rappeurs concernés et non pas des rappeurs autocentrés. Exemple avec le titre fictionnel Rentrer chez vous, qui évoque en filigrane la crise migratoire, mais avec un point de vue inversé. Avec un père argentin et une mère algérienne, cette richesse culturelle en a fait des rappeurs empathiques. "On a toujours eu la chance de connaître tous les milieux et c'est ça qui fait qu’aujourd’hui on arrive a parler à un grand nombre", reconnaît Bigflo. "On a eu aussi beaucoup de bienveillance", poursuit son frère Oli. Les deux rappeurs ont un rôle de modèle pour tout une génération qui leur met autant la pression qu'elle ne les rend fières. "À nos concerts, il y a plein de jeunes, même très jeunes et forcément, je pense qu'il y a aura peut-être une génération Bigflo et Oli. J'espère voir des artistes qui parleront de nous comme influence, ce sera une grande fierté", poursuit Bigflo.

Ils produisent l'album de leur père Fabian

À l'origine de leur passion, leur père, Fabian, que l'on a déjà pu rencontrer dans Papa tiré de leur deuxième album La vrai vie, qui leur a transmis l'amour de la musique. L'album de Fabian Ordonez sortira le 25 octobre 2019. "On a pistonné notre daron chez Universal Music", explique en riant Bigflo. "Je précise qu'on n'écrit pas les chansons, on l'aide, on lui donne nos conseils et nos points de vue. Il y a un peu de reprises, ses compositions, c'est un mélange espagnol-français, des influences d'Amérique Latine", ajoute Oli. Pour les deux garçons, accompagner leur père dans cette aventure musicale, "c'est de lui rendre hommage".

Une pause entre Toulouse et Paris

Au mois de juillet 2019, ils avaient annoncé "être fatigués" et voulaient prendre une pause. Leur concert à Lille, le 2 février 2020 débutera leur break. "On est un peu à l'ancienne (...) On aime bien prendre du temps pour faire les albums (...) J'aime bien créer l'attente [avant la sortie d'un album]", confie Bigflo. "On a besoin de prendre un peu recul sur ce qui nous est arrivé, de digérer notre succès, revivre un peu avec nos amis, être triste, être heureux", spécifie Oli. Amoureux de la Ville Rose, les deux frères avouent qu'ils vont commencer "un peu à vivre à moitié Paris", pour leurs amis et leurs contacts. Pendant cette pause, le duo va donc prépare son quatrième album.