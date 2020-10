Bigflo et Oli annoncent une coupure d'un an sur les réseaux sociaux

publié le 08/10/2020 à 11:05

Bigflo et Oli veulent prendre une pause loin des réseaux sociaux. Alors que sort sur Netflix, Presque Trop, leur documentaire, ce 8 octobre, les deux frères toulousains, multi-récompensés, ont annoncé dans la soirée du 7 octobre vouloir se concentrer sur "leur art".

"Aujourd'hui quand tu es artiste, tu dois aussi gérer tes réseaux sociaux, gérer tes clips, le business, les concerts... Avec Oli on fait tout. Ça nous laisse beaucoup moins de temps pour faire l'essence même de notre art, qui est faire de la musique entre frères", démarre Florian alias Bigflo sur le plateau de TPMP.



"Là ce que l'on va faire, sans en faire des caisses, on va couper les réseaux parce que ça prend la tête. Le temps de se mettre en studio, de bien bosser... Pas plus d'un an, on va prendre un an. Le temps de refaire un album... C'est long de faire un bon album", conclut-il face au public. Cette décision sera effective le 15 octobre prochain et elle ne ne devrait pas réjouir leur 2.2 millions d'abonnés sur Instagram. Plus encore, Bigflo et Oli vont arrêter aussi la campagne médiatique et rester loin des plateaux de télévision pour "continuer à donner le maximum de nous pour le public".