Pour le premier épisode de cette nouvelle saison diffusée le 2 avril 2019, la réalisatrice Josée Dayan avait embauché, aux côtés de Corinne Masiero, l'actrice Isabelle Adjani, rare sur le petit écran. Pour ce nouveau court-métrage, c'est Benjamin Biolay, Jeanne Balibar et la chanteuse Camille qui se retrouvent au cœur de l'enquête baptisée Une voie dans la nuit.

Avec une audience de 8.200.000 fidèles en 2018, la série télévisée de France 3, Capitaine Marleau, est l'une des séries les plus suivies en France. La série s'offre davantage de stars à chaque épisode. Pour le prochain, ce sera Kad Merad et Marina Hands.



L'actrice Corinne Masiero y campe une gendarme affublée d'une chapka et dotée d'un flair terrible. Au départ, ce personnage est apparu dans un téléfilm avec Muriel Robin et Gérard Depardieu diffusé en 2014 : le public s'est pris d'affection pour son côté dingo, le rôle est né.