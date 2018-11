Benjamin Biolay fustige les hommages rendus à Bernardo Bertolucci

publié le 27/11/2018 à 12:27

Benjamin Biolay dénonce un manque de "cohérence" sur Instagram. Le chanteur et acteur de 45 ans a poussé un coup de gueule sur le réseau social. Depuis la mort du réalisateur italien Bernardo Bertolucci, lundi 27 novembre 2018, les hommages pleuvent. De quoi agacer le chanteur français puisque que quelques jours auparavant de nombreux internautes s'étaient soulevés contre les violences conjugales.



Or, en décembre 2016, Bernardo Bertolucci avait terriblement choqué. Lors d'un entretien accordé au magazine Elle, le cinéaste avait admis avoir ajouté au dernier moment la scène de viol (avec Maria Schneider) qui était dans son film Le dernier Tango à Paris, tout cela avec la complicité de l'acteur américain Marlon Brando.

"Je n’ai pas dit à Maria ce qu’il se passait parce que je voulais avoir sa réaction en tant que fille et pas en tant qu’actrice.(...) Je ne voulais pas qu’elle joue son humiliation et sa rage. Je voulais qu’elle ressente tout cela", avait-il déclaré dans une vidéo datant de 2013. Lors de la disparition de l'actrice, en 2011, Bernardo Bertolucci avait fait part de tous ses regrets et aurait demander pardon.