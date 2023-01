Vladimir Boudnikoff et Aya Nakamura à Cannes, en mai 2022.

Pourquoi Aya Nakamura et son ex-compagnon sont jugés ce jeudi ?

Le procès de la star Aya Nakamura se tient ce jeudi 26 janvier à 13 heures au tribunal de Bobigny. La chanteuse et son ex-conjoint, le producteur Vladimir Boudnikoff, sont jugés pour des violences réciproques puisque les deux protagonistes se renvoient la faute d'une nuit agitée. L'affaire remonte à l'été 2022, un samedi soir du mois d'août, chez le producteur, à Rosny-sous-Bois.

Le couple se dispute. La police est appelée à deux reprises. Les deux ont été légèrement blessés dans des circonstances encore assez floues. Il n'y a pas eu vraiment de coups. Il n'y a pas eu d'étranglement. "On est plus sur des dégradations d'objets", a indiqué une source proche de l'enquête.

Le producteur a écrit sur un réseau social quelques jours plus tard : "Nous avons fait des bêtises ce soir-là, mais rien de grave". Aya Nakamura ne tient pas à revenir sur cette soirée. Leurs avocats respectifs sont aux abonnés absents. La star et son ex-compagnon ne seront peut-être même pas présents à l'audience tout à l'heure et la chanteuse ne pourra pas s'attarder. Ce soir, sa maison de disques organise la soirée de lancement de son nouvel album.

