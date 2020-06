publié le 11/06/2020 à 11:40

Avec sa soeur Ève, Emmanuelle Béart a piloté depuis de longs mois l'enregistrement d'un double-album hommage à leur père Guy Béart. Près de cinq ans après sa disparition, ce projet baptisé De Béart à Béart(s) qui sortira le 12 juin. Et on doit cet album à Charles Aznavour, comme le confirme Emmanuelle Béart.

"Charles nous a convoquées dans un café, et il nous a dit : 'Vous ne pouvez pas ne rien faire avec l’œuvre et l'héritage artistique magnifique que vous avez reçu, donc il va falloir inventer des choses et je pense que pour démarrer il faut un tribute (un hommage)'", explique la comédienne. Elle poursuit : "Pour moi, ça été une grande grande joie" de travailler sur cet album. C'est peut-être l'un des albums hommages les plus réussis de ces dernières années, car on y retrouve de l'audace, de la tendresse et de jolies surprises.

20 chansons, presque autant d'artistes et de regards sur le répertoire de Guy Béart. Des morceaux qu'on avait oubliés dans un coin de notre mémoire, des succès intemporels aussi, et un casting riche et éclectique. De Carla Bruni à la révélation Pomme, du rap d'Akhénaton au phrasé délicat de Vincent Delerm, du regretté Christophe à la jeunesse de Vianney.



> De BEART à BEART(S) - Bande Annonce Officielle

"On se disait qu'on ne peut pas rentrer dans l’œuvre de Guy Béart comme dans un musée, il fallait que chacun se réapproprie les chansons (...) on a l'impression que tous, génération confondue, ont écrit ces chansons", résume Emmanuelle Béart, avant de poursuivre : "J'écoute mon père depuis toujours, mais je ne l'entendais plus. Le fait que ses textes passent par d’autres corps, d'autres identités, d'autres personnalités fortes, m’a donné la possibilité à moi sa fille de réentendre les mots, l'écriture".