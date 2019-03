publié le 05/03/2019 à 11:19

L'Amigo Tour, c'est la nouvelle tournée marathon lancée à l'occasion de son troisième album, Amigo. Sorti le 31 août 2018, le disque est encore cinquième des ventes début mars 2019, six mois après sa sortie. Preuve de la popularité durable de Kendji Girac qui s'offre une entrée de rockstar, par les gradins du Zénith d'Orléans, vendredi 1er mars 2019.



L'artiste fend la foule jusqu'à la scène. Vêtu d'un tee-shirt et d'un pantalon blancs, le tout relevé par une veste aux couleurs pétantes, il enchaîne avec quatre titres inédits en live : Maria Maria, Amigo, Tiago, Mi Amor. D'immenses attrapes-rêves lumineux et trois écrans circulaires sont installés au-dessus de la scène. L'ambiance est résolument festive et ensoleillée pendant les 90 minutes du show.

À seulement 22 ans, le vainqueur de The Voice en 2014 bluffe par sa sérénité et son assurance vocale. D'autant, que son spectacle gagne en relief. Très à l'aise, Kendji Girac effectue des pas de danse à plusieurs reprises, chaque titre est chorégraphié. La scène est sur plusieurs étages, il y a des jets de confettis. Un show incomparable avec ses premiers tours de chants de 2015.

Un quatrième album très "gipsy" en préparation

Il partage deux duos virtuels : l'un avec le nouveau juré de The Voice, Soprano, et un autre avec Claudio Capéo. Six musiciens l'entourent dont deux guitaristes manouches. La guitare, son instrument fétiche avec lequel il a une relation "fusionnelle". L’interprète de Gitano se confie au micro de RTL : "Elle m'accompagne depuis tout petit, c'est elle qui me fait grandir dans la musique, c'est elle qui m'a trouvé un travail !"



Kendji Girac est en tournée partout en France jusqu'à la fin de l'année. Il jouera notamment le 30 novembre à l'AccorHotels Arena à Paris. Et il prépare déjà son quatrième album, qui s'annonce très gipsy : "Il y aura beaucoup de guitare et les chants gipsy qui font danser les gens depuis des générations", a-t-il révélé au micro de RTL.