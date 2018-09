publié le 08/09/2018 à 16:46

Être né sous le signe du Scorpion fait souvent que votre vie n’est pas un long fleuve tranquille, car rien n’est jamais acquis, tout est à obtenir à force de volonté et de détermination. Le Scorpion pense que la vie est un banquet auquel il n’a pas été convié et qu’il doit absolument récupérer ce à quoi il a droit et dont il a été privé (par qui, comment ?).



Le tourment et la méfiance font partie de la vie de ce signe, et il n’accepte rien comme étant donné simplement. Il se dit toujours qu’il y a quelque chose derrière, qu’on va lui demander des comptes ou un retour et qu’il devra payer.

Alors que l’ascendant Sagittaire dit tout le contraire du Scorpion ! C’est un signe optimiste, frais, toujours confiant, et qui se déploie dans l’assurance que la vie lui appartient, qu’il détient la vérité et qu’il n’a aucune raison de s’en faire pour quoi que ce soit : ça s’arrangera toujours (selon lui) ! Il est excessif, aime avoir de l’importance aux yeux des autres et s’arrange le plus souvent pour avoir le dernier mot dans les discussions ; alors que le Scorpion est souvent la discrétion incarnée : il faut lui arracher quelques rares mots et il apprécie de se cacher des regards indiscrets.

"Il est éminemment sympathique"

Alors comment fait notre "monsieur patrimoine" pour vivre avec deux tendances aussi opposées dans son thème, deux tendances qui peuvent se succéder ou coexister ? Il arrive qu’on vive plusieurs vies en une et c’est probablement le cas de Stéphane Bern. Il a démarré son existence sous l’égide de Neptune, c'est-à-dire en faisant des mystères de tout et en essayant de ne pas montrer qui il était réellement. Il s’est longtemps cherché une identité, tout en sachant parfaitement où il voulait aller et quelles étaient ses ambitions.



Puis Jupiter et le Sagittaire ont pris le dessus et il a su se faire des relations, être là au bon moment et saisir les occasions qui se présentaient. Comme, en plus, il est éminemment sympathique (descendant en Gémeaux et Vénus dans l’ascendant) il a su plaire. Cela lui a permis de s’affirmer et surtout de développer toutes les autres promesses de son thème. Un thème de naissance indique l’être potentiel qui vient de naître, ce qu’il peut devenir s’il se développe mais il arrive que certaines de nos potentialités restent en jachère...

Patrimoine et têtes couronnées

L’amour pour le patrimoine et pour les "royals", bien développé chez Stéphane Bern, lui vient très certainement du Sagittaire, pas du Scorpion qui se méfie de tout ce qui brille. Mais pour le Sagittaire, plus on a de l’importance, plus on est haut dans la hiérarchie, plus la personne est digne d’intérêt et respectable.



Et fréquenter ces personnes de "haut rang" lui permet de s’élever à leur hauteur, ce qui n’est pas rien pour le Scorpion qui se pense privé des avantages qu’ont les autres. C’est très réparateur pour Stéphane Bern qui reste le petit garçon émerveillé par tout ce qui est grand, qu’il s’agisse de belles pierres ou de personnalités.