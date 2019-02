Ariana Grande sort un hymne à l'espace et obtient une réponse de la NASA

publié le 08/02/2019 à 21:25

Les fans d'Ariana Grande viennent de vivre une grande journée puisque ce 8 février 2019, la star a sorti son nouvel album baptisé Thank U, Next, tout comme son hit surprise qui a battu des records il y a plusieurs semaines.



Ariana Grande ne chante plus ses histoires d'amour ou ses passions envers tel ou tel garçon, elle célèbre ses ruptures et son célibat. L'une de ses chansons est intitulée NASA et elle fait l'unanimité chez les admirateurs de la chanteuse. Elle y chante son besoin de s'éloigner pour se découvrir elle-même, son besoin d'"espace" et elle file la métaphore astronomique à chaque phrase.

Le succès de la chanson a fait grimper le mot NASA sur les réseaux sociaux ce qui a attiré l’œil de la vénérable institution américaine. Cette dernière a lancé un message à la chanteuse : "Hey Ariana Grande, nous avons vu que "NASA" était viral ce matin et nous pensions que c’était pour l’une de nos découvertes. Mais nous avons réalisé que tu avais peut-être besoin d’espace. C'est comme si tu étais l'univers et j'étais la N-A-S-A".

Hey @ArianaGrande, we saw 'NASA' trending this morning and thought it was about one of our new discoveries. But we realized that you might need some space.



¿ It’s like you’re the universe and we’re N-A-S-A ¿



Check out the universe: https://t.co/hRtKDqTkiZ pic.twitter.com/p3aAZEwMfv — NASA (@NASA) 8 février 2019

La chanson a aussi bénéficié de la présence, en guest-star sur la chanson, de l'une des drag queens les plus appréciées de l'émission RuPaul's Drag Race, Shangela. Ce n'est pas la première fois qu'Ariana Grande célèbre l'espace, on se souvient du clip de son hit spacio-féministe God Is A Woman.



Ariana Grande a atteint le sommet du classement des meilleures ventes d'iTunes en quelques minutes à peine aux États-Unis. 10 chansons forgées pour devenir autant de tubes et de clips marquants.