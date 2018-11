VIDÉO - Ariana Grande règle ses comptes avec ses ex dans "Thank U, Next"

Ariana Grande - thank u, next (audio)

publié le 05/11/2018 à 15:46

"Merci, au suivant". Le message d'Ariana Grande à ses anciens amoureux est particulièrement clair et joliment mis en musique dans le nouveau single de la pop star américaine. Révélée par surprise le 3 novembre 2018, Thank U, Next est un véritable hymne pop qui ravira tous les mélomanes traversant une rupture. C'est aussi une chanson particulièrement biographique pour Ariana Grande qui s'est très récemment séparée de son fiancé, l'humoriste Pete Davidson.



"Je pensais que je finirai avec Sean / Mais on n'allait pas ensemble. J'ai écrit quelques chansons sur Ricky / Maintenant je ris quand je les écoute / Je me suis même presque mariée / J'éprouve tellement de gratitude envers Pete / J'aimerais pouvoir dire merci à Malcolm (référence à Mac Miller, mort le 7 septembre) / Car c'était un ange", égraine Ariana Grande avant d'enchaîner : "L'un m'a appris l'amour / L'autre la patience / L'autre la souffrance".

Ce tube qui compte déjà plus de 6 millions de vues sur YouTube 48 heures après sa sortie se termine de façon très positive puisque la chanteuse avoue avoir surtout rencontré quelqu'un de bien meilleur que ces garçons : elle-même. "J'ai rencontré quelqu'un d'autre / Nous avons de meilleures discussions / Les gens disent que je vais trop vite / Mais cette fois ça va durer / Parce qu'elle s'appelle Ari [diminutif d'Ariana, ndlr] / Et ça me va très bien comme ça."