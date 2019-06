VIDÉO - Solidays 2019 : Angèle, NTM, Lomepal, The Blaze à l'affiche

M6 - Laëtitia Simoes, Gabriel Haurillon et Franck Edard

Solidays 2019 : une programmation alléchante et engagée

publié le 22/06/2019 à 14:19

Le festival Solidays plus en forme que jamais pour sa 21e édition. Avec une programmation alliant rap, R'n'B et électro, les organisateurs espèrent pouvoir porter leur message de solidarité et de lutte contre le sida avec cette année un accent tout particulier mis sur l'accès aux médicaments pour tous.

L'association lance, cette année, une campagne nommée "Treatment for all". "Ce sera un des thèmes majeurs du festival, pour informer, partager, faire comprendre au public que le sida est toujours là, qu'il y a toujours des urgences", plaide Luc Barruet, le fondateur et directeur du festival.

Angèle, NTM, Lomepal, The Blaze, Die Antwoord sont à l'affiche de cette édition 2019. De quoi espérer un record de fréquentation. Luc Barruet, compte en effet attirer "220.000 personnes" entre vendredi 21 et dimanche 23 juin.

Les bénéfices du festival seront reversée aux associations de lutte contre le sida. Une centaine sont d'ailleurs présentes au Village Solidarité pour aborder des thèmes militants d'actualité : droit des femmes, situation des réfugiés, handicap, discriminations, climat et sexualité. Depuis sa création, l'objectif du festival est de valoriser des associations militantes et susciter un engagement chez les jeunes.