"Starmania" : pourquoi Laurent Ruquier a adoré la nouvelle version

La comédie musicale Starmania est le spectacle à voir de cette fin d'année. Lancée depuis le 8 novembre, cette nouvelle version était initialement programmée en octobre 2020. Les premières représentations sont unanimes : c'est une réussite. Un avis que partage Laurent Ruquier, comme il l'a raconté au micro des Grosses Têtes. "Je dois dire que c'était époustouflant", admet le patron de l'émission. Grand amateur de ce type de spectacles, ayant déjà vu des shows à Londres et à New York, Laurent Ruquier n'avait pas vu les premières représentations en 1979, avec entre autres Daniel Balavoine, France Gall et Maurane.

Si la mise en scène de Thomas Jolly, l'ancien directeur du théâtre d'Anger et les costumes réalisés par Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de la maison Louis Vuitton, ont conquis l'animateur, ce dernier a aussi été particulièrement impressionné par Côme, révélation de l'émission The Voice, qui interprète le personnage de Johnny Rockfort.

"J'ai rarement vu une comédie musicale qui offrait autant de spectacle. À un moment, il y a un nuage sur scène, des cœurs tombent sur le public... C'est vraiment formidable !" Laurent Ruquier conseille ce qui est sûrement son coup de cœur du mois. "Aujourd'hui, on connait toutes les chansons !" Même s'il regrette que Chantal Ladesou n'ait pas été prise pour participer au spectacle.

