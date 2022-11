Depuis plus de 10 ans, RTL invite auditeurs et internautes à élire leur Album RTL de l'année. Pour départager les 12 disques nominés, tous remarquables et incontournables, il suffit de voter sur la page consacrée à l'album RTL de l'année.

Du 7 au 20 novembre 2022, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL. Sont concernés les albums répondant aux critères suivants : l'album doit être un nouvel enregistrement studio de chansons majoritairement originales, d'un artiste vivant, français ou de pays francophone, dont la période de sortie commerciale est située entre le 1er novembre 2021 et 30 octobre 2022.

Alors, qui succédera à Clara Luciani, la lauréate de l'année dernière ? C'est à vous d'en décider. Voici les albums en compétition :

La cavale, Nolwenn Leroy

Civilisation, Orelsan

Brûler le feu, Juliette Armanet

Nonante-cinq, Angèle

Adulte jamais, Marc Lavoine

Multitude, Stromae

Rêvalité, M

Je ne sais pas si ça va, Marie Flore

Chroniques d'un cupidon, Slimane

Saint Clair, Benjamin Biolay

Panorama, Christophe Willem

Et alors, Adé

Voter pour votre disque préféré pourrait vous permettre de faire partie du jury final qui décidera quel album élire entre les cinq derniers retenus.



La liste des cinq finalistes sera annoncée le 22 novembre et, après délibération du jury, on connaîtra le grand gagnant au cours du mois de décembre dans Laissez-Vous Tenter et sur RTL.fr.

