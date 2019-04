publié le 17/04/2019 à 15:38

Après son duo mythique avec Dalida pour Paroles, Paroles, Alain Delon revient pousser la chansonnette dans un titre inédit. Pour l'heure, Je n'aime que toi, composé par Julia Paris, n'a le droit qu'à un teaser délicat où l'on peut observer l'acteur au travail, casque vissé sur les oreilles.



La rencontre entre la compositrice et l'interprète phare du Guépard a commencé en musique. À l'été 2019, l'acteur a feuilleté les textes des chansons de la parolière et a affirmé : "J'aimerais en enregistrer un". Quelques mois plus tard, le musicien Rick Allison transformait ce duo en trio.

D'origine canadienne, ce dernier est derrière des succès comme le premier album de Lara Fabian, Pense à moi de Johnny Hallyday, ou encore Entre nous de Chimène Badi. La date de sortie du titre et d'un possible clip est encore inconnue.