Alain Delon ne veut pas d'hommage national, juste être enterré avec son chien

publié le 26/11/2018 à 16:32

Non, il ne veut pas succéder à Johnny Hallyday et Charles Aznavour. Le comédien Alain Delon s'est exprimé sur les hommages nationaux qu'ont eu les deux monuments de la chanson française. Pour lui, il est hors de question d'avoir des funérailles similaires aux deux stars.



"Non, non, surtout pas, alors surtout pas. On sait où je serai enterré mais il n’y a aucune consigne. On m’enterre comme tout le monde, mais surtout pas comme ces personnes que vous avez citées", a-t-il répondu à Catherine Ceylac, présentatrice de l’émission Thé ou Café.

Seul chose que le comédien aimerait une fois mort, c'est voir son chien l'accompagner. "Ce que je sais, c’est que je ne laisserai pas mon chien seul. S’il devait mourir avant moi, ce que j’espère, je n’en prendrai pas d’autre. Si je meurs avant lui, je demanderai au vétérinaire qu’on parte ensemble. Il le piquera afin qu’il meure dans mes bras", a déclaré l'homme de cinéma.

Alain Delon s'est également confié sur ses problèmes de famille et notamment les relations conflictuelles avec ses fils Anthony et Alain Fabien. "Ça me rend triste parce que j'ai besoin de leur présence et leur amour. Je leur ai dit un jour 'vous allez en crever, je ne serai plus là et dire j'ai été con'".

> Alain Delon - Intégrale du 24/11/2018 - Thé ou café